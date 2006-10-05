Суд залишив чинною заборону Затуліну на в`їзд до України
Оскаржити рішення можна до 19 жовтня
Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва не задовольнила скаргу директора Інституту країн СНД, депутата Держдуми Росії Костянтина ЗАТУЛІНА на постанову СБУ від 3 червня 2006 року, якою йому заборонено на 1 рік в’їзд до України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено сьогодні увечері суддею Шевченківського райсуду столиці Олександром ШОСТАКОМ.
Як йдеться у резолютивній частині постанови, оскаржити її сторони – учасниці процесу - можуть в апеляційному порядку протягом 10 днів з моменту отримання ними повного тексту постанови, який буде видано учасникам процесу 9 жовтня.
Коментуючи це рішення, по завершенні судового засідання в інтерв’ю журналістам, К.ЗАТУЛІН зазначив, що він не почув з боку представників в суді СБУ жодного вагомого аргументу, який би міг бути покладеним в основу оголошеного судом рішення.
К.ЗАТУЛІН також сказав, що «бажання вірити українському правосуддю у мене особисто сильно поставлено під сумнів». При цьому він додав, що йому цікаво було побачити повний текст постанови, яка аргументувала судове рішення.
Водночас він зазначив, що перебуватиме в Україні до суботи, а питання з поданням апеляційної скарги вирішуватиме його адвокат Андрій ФЕДУР. В разі ж необхідності, він та його адвокат подаватимуть касаційну скаргу, а якщо і це не допоможе, звертатиметься до Європейського суду.
Відповідаючи на запитання журналістів, К.ЗАТУЛІН ще раз висловив своє здивування забороною СБУ на його в’їзд до України. «Ми (Росія – УНІАН) нікого не «оглушували» заборонами на в’їзд в Росію. Можливо ми були неправі і нам треба перейти до такої практики…».
У свою чергу прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала журналістам: «Ми задоволені рішенням суду. Воно обґрунтоване та об’єктивне і підтверджує, що Служба безпеки діяла виключно в правовому полі, згідно з Конституцією і законами України”.
При цьому вона додала, що всі інші коментарі будуть після отримання повного тексту постанови суду.
Як повідомляв УНІАН, СБУ ухвалила рішення заборонити К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України 3 червня цього року. СБУ мотивувала своє рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії, спрямованих на руйнування цілісності Держави Україна.