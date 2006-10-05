Суд залишив чинною заборону Затуліну на в`їзд до України

Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва не задовольнила скаргу директора Інституту країн СНД, депутата Держдуми Росії Костянтина ЗАТУЛІНА на постанову СБУ від 3 червня 2006 року, якою йому заборонено на 1 рік в’їзд до України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено сьогодні увечері суддею Шевченківського райсуду столиці Олександром ШОСТАКОМ.

Як йдеться у резолютивній частині постанови, оскаржити її сторони – учасниці процесу - можуть в апеляційному порядку протягом 10 днів з моменту отримання ними повного тексту постанови, який буде видано учасникам процесу 9 жовтня.

Коментуючи це рішення, по завершенні судового засідання в інтерв’ю журналістам, К.ЗАТУЛІН зазначив, що він не почув з боку представників в суді СБУ жодного вагомого аргументу, який би міг бути покладеним в основу оголошеного судом рішення.

К.ЗАТУЛІН також сказав, що «бажання вірити українському правосуддю у мене особисто сильно поставлено під сумнів». При цьому він додав, що йому цікаво було побачити повний текст постанови, яка аргументувала судове рішення.

Водночас він зазначив, що перебуватиме в Україні до суботи, а питання з поданням апеляційної скарги вирішуватиме його адвокат Андрій ФЕДУР. В разі ж необхідності, він та його адвокат подаватимуть касаційну скаргу, а якщо і це не допоможе, звертатиметься до Європейського суду.

Відповідаючи на запитання журналістів, К.ЗАТУЛІН ще раз висловив своє здивування забороною СБУ на його в’їзд до України. «Ми (Росія – УНІАН) нікого не «оглушували» заборонами на в’їзд в Росію. Можливо ми були неправі і нам треба перейти до такої практики…».

У свою чергу прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала журналістам: «Ми задоволені рішенням суду. Воно обґрунтоване та об’єктивне і підтверджує, що Служба безпеки діяла виключно в правовому полі, згідно з Конституцією і законами України”.

При цьому вона додала, що всі інші коментарі будуть після отримання повного тексту постанови суду.

Як повідомляв УНІАН, СБУ ухвалила рішення заборонити К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України 3 червня цього року. СБУ мотивувала своє рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії, спрямованих на руйнування цілісності Держави Україна.