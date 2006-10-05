Президент не дозволить уряду скасувати виплати малозабезпеченим
Ющенко зупинив постанову Кабміну
Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив постанову Кабінету Міністрів "Про припинення дії деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 17 серпня 2006 року, якою передбачаються соціальні виплати одиноким матерям і молодим педагогам.
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО застосував інструмент зупинки дії актів Кабінету Міністрів з метою захисту і підтримки соціально незахищених верств населення.
"Рішення про зупинку дії цих постанов не відповідало конституційному принципу, відповідно до якого права людини повинні визначати зміст державної діяльності, а також розходилося з положеннями Універсала про підвищення добробуту громадян і боротьбі з бідністю", - підкреслили у прес-службі.
Матеріальна допомога породіллям, самотнім матерям і вчителям є ініціативою Президента України і відповідає положенням його передвиборної програми "Десять кроків назустріч людям".
Як нагадує прес-служба, 22 вересня глава держави як гарант додержання Конституції і прав людини звернувся з листом до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому запропонував Кабінету Міністрів переглянути свої постанови про припинення матеріальних виплат самотнім матерям і молодим педагогам. Внаслідок цього уряд своєю постановою від 26 вересня відновив введення виплат вчителям і зараз працює над поновленням виплат матерям.
Перед цим, 17 серпня, Кабінет Міністрів власною постановою зупинив виплати самотнім матерям на дітей до досягнення ними 23-річного віку в разі, якщо діти вчаться у вищих навчальних закладах. Цією же постановою Кабмін скасував передбачену з початку наступного року грошову адресну допомогу випускникам-педагогам, які зобов’язалися не менш трьох років пропрацювати в школах і профтехучилищах, призначених державою.