Ющенко вшанує пам'ять героїв Крут

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятного знака Героям Крут у Києві на Аскольдовій могилі.

Як повідомляє прес-служба Президента, о 10.40 у Будинку офіцерів В.ЮЩЕНКО виступить з нагоди Дня подвигу Героїв Крут, який відзначається 29 січня.

Сьогодні ж В.ЮЩЕНКО відвідає Меморіал подвигу героїв Крут у Чернігівській області.