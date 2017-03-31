У Києві 8 квітня розпочинається Всеукраїнський фестиваль писанок

У Києві 8 квітня розпочинається VII Всеукраїнський фестиваль писанок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, фестиваль охопить 3 локації: Софійську площу, Михайлівську площі та Володимирський проїзд.

Згідно з повідомленням, цього року на заході буде представлено рекордну кількість писанок-мальованок – 585 одиниць.

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Так, на Софійській площі презентують 374 роботи митців у напрямі «авторська писанка-мальованка». На гостей також чекатиме Всеукраїнська колекція традиційних писанок, що представлятиме регіональні особливості країни. Колекція розташується на Софійській площі під шатрами та буде налічувати понад 50 тис. писанок, виконаних митцями та дітьми з усієї України. Окрім того, в рамках проекту будуть представлені приватні колекції писанок видатних митців. Також на Софійській площі можна буде відвідати Музей із тематичними крижаними скульптурами та навчитися розписувати писанки в зоні майстер-класів. Триватиме фестиваль на Софійській із 8 до 23 квітня.

На Володимирському проїзді презентують 100 писанок-мальованок, виконаних традиційними автентичними візерунками. Так, відвідувачі містечка зможуть завітати на Великодній ярмарок завдовжки 500 метрів, де можна буде придбати сувеніри, смаколики, великодню паску, поласувати різноманітними стравами. Захід на вказаній локації триватиме з 14 квітня до 13 травня.

Окрім того, 111 писанок-мальованок, авторами яких є діти, розмістять на території дитячого містечка на Михайлівські площі. У Місті дитячих розваг також обіцяють колесо огляду заввишки 16 метрів, київську карусель, писанковий лабіринт із яскравих мега-олівців. Також вже традиційно на вказаній локації для фестивалю збудують «Великодній тунель бажань». Кожного року довжина тунелю зростає на метр. Цього року тунель сягатиме 22 метри в довжину. Зазначений захід триватиме з 15 квітня до 14 травня, поінформували в КМДА.

Як відомо, раніше поблизу Одеси відкрили перший в області пам'ятник писанці.