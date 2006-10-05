Мер Донецька: з кожним роком ситуація погіршуватиметься

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО переконаний, що непередача повноважень від центру на місця гальмуватиме розвиток регіонів. Про це він заявив сьогодні в Донецьку, виступаючи на IV міжнародній науково-практичній конференції "Місто. Регіон. Держава. Проблеми розподілу повноважень".

"Непередача повноважень і надалі гальмуватиме всю містообслуговуючу систему, і з кожним роком ситуація погіршуватиметься", - вважає О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

На думку мера Донецька, зараз місцеві органи самоврядування не можуть впливати на рішення багатьох питань життєдіяльності територіальної громади, оскільки території просто не мають досить повноважень. При цьому О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що однією з найсерйозніших перешкод в розвитку містообслуговуючої сфери є "недостатність фінансових ресурсів".

Мер Донецька також зазначив, що в Україні повинна бути реалізована мета "створення самостійного, високорозвинутого, конкурентоспроможного міського господарського комплексу, що відповідає всім вимогам".

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО переконаний, що укладення договору між урядом і регіонами дозволить зняти багато питань щодо розвитку містообслуговуючої сфери і напрацювати нормативну базу не тільки для Донецької області, але і для всієї України.

На сам кінець мер Донецька висловив надію, що в Україні незабаром підготують таку "нормативну базу, яка б допомогла розплющити очі вищим державним мужам на ті проблеми, які вже зайшли в кризове явище".

Учасники конференції обмінялися думками про сучасні проблеми місцевого самоврядування і способи вирішення соціально-економічних проблем регіонів.