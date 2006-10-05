Азаров: уряд розпочав системну підготовку розширеної угоди з ЄС

Уряд України розпочав системну підготовку розширеної угоди з Європейським Союзом.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сьогодні на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом ФРН в Україні Райнгардом ШЕФЕРСОМ.

Як повідомляється на Урядовому порталі, сторони обговорили актуальні питання підготовки до другого засідання групи високого рівня Україна-Німеччина, яке відбудеться за два тижні, а також окреслили проблеми, які необхідно розглянути під час підготовки до укладення так званої розширеної угоди між Україною та Європейським Союзом. Оскільки її укладення планується на наступний рік, під час головування Німеччини в ЄС, консультації у ході підготовки з німецькою стороною сприятимуть ефективнішому вирішенню питань, зазначає прес-служба Мінфіну .

“Завдання європейської інтеграції залишається пріоритетним для нашого уряду, і прем’єр-міністр після повернення з Брюсселю поставив чітке завдання скоординувати системну роботу всіх міністерств і відомств з підготовки нової угоди з ЄС”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він також нагадав, що у членів нинішнього уряду є позитивний досвід участі у різних етапах євроінтеграційних процесів, які проводилися впродовж 2003-2004 років.

Міністр фінансів України поінформував посла ФРН про ідеологію проекту державного бюджету України на 2007 рік, у якому розпочнеться втілення пріоритетів соціально-економічного розвитку країни, визначених компромісом політичних сил, та про стратегію уряду щодо підвищення інвестиційної привабливості України.