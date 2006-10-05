В Україні проживають 15 тисяч корейців

8 жовтня в Сімферополі проводитиметься Всеукраїнський фестиваль корейської культури "Кореада-2006", повідомили УНІАН у Департаменті громадських зв`язків Асоціації корейців Криму "Корьо".

Як зазначають у Департаменті громадських зв`язків, в Україні проживає близько п`ятнадцяти тисяч корейців, причому більш як чотири тисячі - в автономії (кримська діаспора найбільша в Українській державі). Фестиваль корейської культури одинадцятий за рахунком, Крим уже втретє приймає його у себе.

Розказуючи про майбутній фестиваль, віце-президент Асоціації корейців України - президент Кримської асоціації корейців "Корьо" Володимир КІМ наголосив, що фольклорні колективи корейської діаспори в Україні, за оцінками експертів, досягли високого рівня. "Це барвисто, яскраво і екзотично. У фестивалі також беруть участь гості з Південної Кореї - глядачів порадують феєричними виступами професійні артисти", - сказав він.

У фестивалі "Кореада-2006" візьме участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні пан ХО Сун Чол, а також провідні громадські і політичні діячі автономії.

Фестиваль корейської культури організований Міністерством закордонних справ Республіки Корея, Посольством Республіки Корея в Україні, Асоціацією корейців України, Кримською Асоціацією корейців "Корьо" за підтримки Національного комітету у справах національностей і міграції України, Республіканського комітету у справах національностей і депортованих громадян АРК, а також Сімферопольської міської ради.