Збитки «Нафтогазу» в 2009 році можуть скласти 14 млрд.

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК прогнозує, що за умови дії затверджених НКРЕ цін на газ, втрати НАК «Нафтогаз України» в 2009 році можуть перевищити 14 млрд. грн. Причому 12 млрд. з цієї суми становитимуть втрати від реалізації газу в системі теплокомуненерго, близько 2,5 млрд. – промпідприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШАПАК сказав сьогодні в коментарі журналістам.

“НАК «Нафтогаз України» сьогодні вимушений складати фінансування свого плану з певними втратами. Таким чином, якщо не буде вжито заходів - а це може бути лише зміна бюджету, якою НАКу ці кошти будуть компенсовані - НАК піде прямим шляхом до банкрутства”, - сказав О.ШЛАПАК. При цьому він наголосив, що на сьогодні НАК «Нафтогаз України» фактично «топиться» урядом.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) 29 січня затвердила граничну ціну на природний газ для промислових споживачів, а також інших суб`єктів господарювання на 2009 рік на рівні 2020,25 грн. за тисячу кубометрів.

У той же час, НКРЕ прогнозує, що кінцева ціна газу, який НАК «Нафтогаз України» реалізує промисловим підприємствам і бюджетним організаціям, з урахуванням ПДВ і діючого тарифу на транспортування становитиме 2570 грн. за тисячу кубометрів, що на 27%, або 713 грн. перевищить ціну на газ для промспоживачів у грудні 2008 року.