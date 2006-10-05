Семенюк: спільне використання портів загрожує економічній безпеці
Шахрайство не пройде
Голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК вважає недоцільним створення СП на базі заводу імені 61 комунара.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи в Миколаєві на нараді з адміністративно-господарським активом області.
«Якщо йти за запропонованим проектом, то це означає при спільній діяльності втрату державного об`єкту», - сказала В.СЕМЕНЮК. «Або приватизація з відповідними умовами, або таке шахрайство не пройде», - додала голова ФДМУ.
Вона також зазначила, що планує провести наступного тижня спільну нараду з міністром транспорту і зв`язку України Миколою РУДЬКОВСЬКИМ і головою Миколаївської облдержадміністрації.
В.СЕМЕНЮК не уточнила, з ким саме буде створене СП на базі підприємства. Але, як повідомлялося в ЗМІ, суднобудівний завод імені 61-го комунара» укладе на 12 років ексклюзивний договір про спільну діяльність з компанією «Велс». Держпідприємство «Суднобудівний завод імені 61-го комунара» (Миколаїв) знайшло інвестора, який готовий вкласти в його модернізацію 50 млн. дол. За словами Валерія АГАФОНОВА - гендиректора заводу, партнерство з «Велс» «дістало підтримку в Міністерстві промислової політики». В.АГАФОНОВ зазначив, що мета залучення приватного інвестора - модернізація підприємства.
Голова Фонду держмайна також проти спільного використання портів.
«Там, де були створені умови спільної діяльності – через п`ять-десять років буде втрата портів», - сказала В.СЕМЕНЮК.
Вона наголосила, що це загрожує економічній безпеці України.
Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 73 Кодексу торгового мореплавання України, прийнятого в 1995 році, морський порт є державним транспортним підприємством, тобто закон встановлює державну монополію на морські порти.
На розгляд ВР вже виносилося декілька варіантів закону про морські порти, що передбачають і приватну, і державну форму власності на порти, а також закріплення морпортів винятково в держвласності.