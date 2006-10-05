Черновецький провів перший меценатський бізнес-ланч за участі 5 бізнесменів

В рамках доброчинної програми “Мер Києва – рідному місту” сьогодні був проведений перший благодійний бізнес-ланч Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на який були запрошені 5 бізнесменів столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, планується, що на цих зустрічах мер міста колегіально з підприємцями буде вирішувати питання розвитку доброчинності в Києві.

Акція не одноразова і покликана відродити традиції меценатства, акумулювати фінансові ресурси для проведення доброчинних заходів, забезпечити відкритий відбір першочергових благодійних програм і заходів.

Згідно з інформацією прес-служби, передбачається, що кожен підприємець котрий візьме участь у бізнес-ланчі, вноситиме грант у розмірі 15 тис. грн., який перераховується на спеціальний рахунок КМДА. Перший внесок на цей рахунок зробив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який щомісяця перераховує на нього свою заробітну плату для придбання квартир малозабезпеченим киянам.

Сьогоднішній ланч відбувся о 13.00 у столичному ресторані «Бельведер», що на площі Слави. На нього прийшли, за інформацією “Главреда”, президент компанії «Київстар GSM» Ігор ЛИТОВЧЕНКО, комерційний директор компанії «Агромат» Володимир РЕВА, перший заступник директора бізнес-центра «NEST», “Недвижимость столицы”, Сергій ОВЧИННІКОВ, а також генеральний директор ООО «Валми Автомотов» Валерій МІРОНОВ та голова правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис ТІМОНЬКІН.

Прес-служба суми зібраних сьогодні коштів не повідомляє.