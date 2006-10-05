Луценко поінформував Ющенка про причини вбивства співробітника 5-го каналу

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ повідомив, що у міліції є чітка робоча версія вбивства співробітника «5 каналу» Євгена Опанасюка “на грунті неприязних стосунків”.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За інформацією генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» порушила прокуратура Шевченківського району Києва.

Президент попросив силовиків якомога швидше розкрити цей злочин і знайти убивць журналіста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві сімома ножовими пораненнями убито співробітника "5 каналу" Є.Опанасюка. Трагедія сталася о 14-й годині у Київському національному економічному університеті.

Слідчі не розголошують подробиць слідства, проте, за неофіційною інформацією, трагедія сталася у другому навчальному корпусі вузу, нападником був однокурсник Є.Опанасюка. Особу вбивці встановлено, проте не затримано. Триває слідство.