На Херсонщині оголошено штормове попередження

Сьогодні в Херсонській області та у місті Херсон оголошено штормове попередження: вночі та вранці очікується посилення вітру до 15-20м/с та налипання мокрого снігу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 30-31 січня в регіоні прогнозуються такі погодні умови: хмарно з проясненнями, слабкий дощ з мокрим снігом, місцями помірні опади, слабка ожеледь. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1° морозу до 4° тепла, вдень 1°-6° тепла.