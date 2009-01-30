Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі долара США в комерційних банках Києва збільшився на 0,06%, порівняно з 29 січня, і сьогодні становив 7,97 грн., продажу – зменшився на 0,05% - до 8,13 грн.

Про це повідомляє Finance.ua .

Середній курс купівлі євро в комбанках столиці сьогодні зменшився на 0,7%, порівняно з 29 січня, і становив 10,31 грн., продажу – зменшився на 1,8% - до 10,72 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в столичних банках зменшився на 3,6%, порівняно з 29 січня, і сьогодні становив 0,21 грн., продажу – на 1,3% - до 0,25 грн.

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках столиці:

«УкрСиббанк»: долар США – 7,90/8,15 грн., євро – 10,20/10,65 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,70/8,07 грн., євро – 10,00/10,60 грн., рубль – 0,21/0,26 грн.;

«Діамантбанк»: долар США – 7,95/8,15 грн., євро – 10,25/10,90 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.