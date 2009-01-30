Євро ризикує не пережити кризу?

У останні дні євровалюта демонструєзначне падіння до американського долара. Курс цієї валютної пари на ринку Форекс знизився із значення 1,331 дол/євро, зафіксованого в середу, 28 січня, до 1,288 дол/євро на сьогоднішній ранок (на 3,2% за два дні).

Тим часом, американський мільярдер Джордж Сорос вчора заявив, що Європейський союз повинен брати активну участь у виробленні міжнародних антикризових заходів, інакше євро може не пережити кризу.

За словами фінансиста, програми з пожвавлення економічної кон`юнктури може виявитися недостатньо. Мільярдер, який ще рік тому передбачав найгіршу кризу з часів Другої світової війни, визнав, що навіть він не припускав такого розвитку подій. «Я чекав, що криза приведе нас на край прірви, але ми пішли далі», – цитує Сороса російське видання «Коммерсант`».