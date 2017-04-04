Стінг заспіває гімн України перед початком бою Володимира Кличка

Знаменитий англійський рок-музикант Стінг заспіває гімн України, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Британець планує виконати гімн у Лондоні, перед початком бою Володимира Кличка 29 квітня. Це особисте бажання Стінга і він готовий вивчити слова невідомої йому української мови.

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Власне, 65-річний співак - не лише давній фанат боксера, але і почесний член офіційного фан-клубу братів Кличків. Він стежить за їхньою кар'єрою протягом 15 років.

Можливо, у Лондоні на стадіоні Вемблі у дуеті зі Стінгом виступить і дружина Віталія Кличка - Наталя.

Як відомо, гімн перед боєм боксера уже співали Руслана і Джамала.