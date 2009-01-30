Частинам стратегічного призначення відновлене постачання електрики

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО та міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ доповіли Президентові Віктору ЮЩЕНКУ, що станом на 17.30 всі військові частини ЗСУ стратегічного призначення забезпечені електроенергією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це поінформувала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА після завершення звіту О.МЕДВЕДЬКА та Ю.ЄХАНУРОВА главі держави.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Міністерство оборони України повідомило про факти відключення від енергопостачання восьми стратегічних для забезпечення оборони держави військових об’єктів.

За даними Міноборони, енергопостачальні компанії декількох областей України, незважаючи на невеликі суми боргу, відключають від світла військові частини та установи Збройних сил, забезпечення яких електроенергією є вкрай важливим для виконання завдань із захисту держави.

Так, пообіді 28 січня представниками ВАТ ЕК “Чернігівобленерго” розпочалися відключення від електропостачання військових частин, які несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави: радіолокаційного підрозділу військ протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ та окремого полку спеціального призначення. Їхні борги за постачання електроенергії становлять 8 тис. грн. та 38 тис. грн. відповідно.

Сьогодні, 30 січня, Президент В.ЮЩЕНКО доручив Генпрокурору О.МЕДВЕДЬКУ та міністру оборони Ю.ЄХАНУРОВУ вжити необхідних заходів для відновлення поставки електроенергії на військові об`єкти.