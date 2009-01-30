Черновецький готовий до діалогу з Тимошенко

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що готовий до діалогу з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, але, швидше всього, не допустить тотальної перевірки комісією Кабінету міністрів України діяльності Київської міської держадміністрації.

Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі ТРК «Київ».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він не бачить сенсу у такій перевірці і вважає, що робота комісії не зможе вплинути на політику, яку здійснює мер у столиці.

Також мер Києва повідомив, що сьогодні поздоровляв із 60-річчям народного депутата України Бориса ТАРАСЮКА (фракція НУ-НС) і там бачився з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я всім своїм виглядом, словами показав, що я готовий до діалогу на користь соціально незахищених киян. Ніби м`яч на її (Ю.ТИМОШЕНКО) половині. Перевірки, швидше всього, ніякої тотальної ми не допустимо, тому що для цього у мене є всі засоби», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Під час прямого ефіру він також повідомив, що готовий заплатити 10 тис. доларів своїх власних грошей тому підприємцю, хто краще за всіх облаштує і озеленить прилеглу до його закладу територію.

«Я оголосив конкурс, за яким 10 тис. доларів своїх коштів, не бюджетних, я віддам тому підприємцю, який найгарніше місто у світі прикрасить найгарнішим інтер`єром на своєму подвір’ячку», – пообіцяв мер.