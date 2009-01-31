Світові ціни на нафту трохи зросли

00:33, 31 січня 2009
Суспільство
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... до 41,68-45,48 доларів за баррель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 30 січня на провідних нафтових біржах трохи підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,88 (+0,48) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,68 (+0,24) дол./бар.

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