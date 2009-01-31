Програма розвитку російської мови в Севастополі буде виконуватися

Програма розвитку регіональної російської мови і російської культури в Севастополі, реалізація якої розрахована до 2011 року, попри фінансово-економічну кризу і пов`язані з цим складнощі формування бюджету, виконуватиметься, як це було і торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ.

На його думку, «за дефіциту бюджетних коштів на 2009 рік, депутати мають знайти інші джерела фінансування для розвитку і функціонування російської мови, щоб були реалізовані всі напрями програми».

Для цього, відзначив В.САРАТОВ, до затвердження плану заходів на 2009 рік за даною програмою, «потрібно зібратися всім, хто зацікавлений у повнішій реалізації цього документа, і виробити систему заходів, зокрема й із залучення додаткових джерел фінансування».

Він нагадав, що в 2008 році на реалізацію таких напрямів програми, як культурна діяльність, освіта, ЗМІ, міськрада виділила більш як 1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, головна мета «Програми розвитку регіональної російської мови, російської культури в Севастополі на 2007-2011 роки» - створення умов для розвитку й функціонування російської мови у всіх сферах суспільного життя міста відповідно до положень Європейської хартії регіональних мов.