Антикризові плани Обами не викликають довіри
Доводить Нобелівський лауреат з економіки
|Джозеф Стігліц, лауреат Ноебелівської премії 2001 р.
"Перший транш програми TARP (Troubled Asset Relief Program) на 700 млрд дол. був витрачений марно: він не простимулював економіку, кредитування так і не поновилося", - прокоментував Дж.Стігліц дії з підтримки фінансового сектора попередньої адміністрації. Натомість обсяг державного боргу США "зріс з 5,7 трлн. дол. (на початку президентства Джорджа Буша) до більш як 10 трлн дол.", наголосив він.
План Б.Обами з відновлення економічного зростання також не знайшов розуміння у Дж.Стігліца. "Це не дуже добре розроблена програма", - зазначив економіст. "Близько третини плану (275 млрд дол.) становлять податкові послаблення, проте ми знаємо, що станеться далі: американці, які одержать ці гроші, навряд чи кинуться їх витрачати", - висловив думку Дж.Стігліц.
За словами економіста, зниження ВВП США в IV кварталі 2008 р. на 3,8% (у річному обчисленні) "не стало для нього сюрпризом". "Ми спостерігали бульбашку (споживання в економіці), і вона луснула, а тепер ми бачимо його наслідки", - сказав він, додавши, що "норма особистих заощаджень в Америці тривалі роки була близька до нуля, і це не могло тривати вічно".
Економічна команда Б.Обами готує новий план порятунку фінансового сектора на зміну "плану Полсона", нагадує РосБізнесКонсалтинг. Центральною ідеєю цього плану, за даними американських ЗМІ, є ідея створення "поганого банку", який увібрав би неліквідні знецінені активи фінансових інституцій. Паралельно в Конгресі США триває робота над іншим проектом Білого дому - програмою стимулювання американської економіки на 819 млрд. дол.: дві третини цих коштів пропонується спрямувати на інфраструктурні проекти, одну третину - на податкові вирахування громадян.