Антикризові плани Обами не викликають довіри

Створивши так званий "поганий банк", уряд США "викине гроші на вітер", вважає лауреат Нобелівської премії з економіки за 2001 р., американський економіст Джозеф Стігліц. Інші економічні ініціативи адміністрації Барака Обами також видаються не дуже перспективними, переконаний нобелівський лауреат. "Якщо виплатити банкам за їх проблемні активи ринкову вартість, банки просто збанкрутують", - заявив Дж.Стігліц в інтерв`ю телеканалові France 24 в рамках Світового економічного форуму в Давосі. Натомість економіст запропонував зайнятися усуненням "кореня проблем" - плачевної ситуації на американському житловому ринку. Проте ні в антикризовому плані екс-міністра фінансів США Генрі Полсона, ні в нинішніх програмах Б.Обами ніяких заходів допомоги іпотечним позичальникам, які втрачають свої будинки, не пропонується, зазначив Дж.Стігліц.

"Перший транш програми TARP (Troubled Asset Relief Program) на 700 млрд дол. був витрачений марно: він не простимулював економіку, кредитування так і не поновилося", - прокоментував Дж.Стігліц дії з підтримки фінансового сектора попередньої адміністрації. Натомість обсяг державного боргу США "зріс з 5,7 трлн. дол. (на початку президентства Джорджа Буша) до більш як 10 трлн дол.", наголосив він.

План Б.Обами з відновлення економічного зростання також не знайшов розуміння у Дж.Стігліца. "Це не дуже добре розроблена програма", - зазначив економіст. "Близько третини плану (275 млрд дол.) становлять податкові послаблення, проте ми знаємо, що станеться далі: американці, які одержать ці гроші, навряд чи кинуться їх витрачати", - висловив думку Дж.Стігліц.

За словами економіста, зниження ВВП США в IV кварталі 2008 р. на 3,8% (у річному обчисленні) "не стало для нього сюрпризом". "Ми спостерігали бульбашку (споживання в економіці), і вона луснула, а тепер ми бачимо його наслідки", - сказав він, додавши, що "норма особистих заощаджень в Америці тривалі роки була близька до нуля, і це не могло тривати вічно".

Економічна команда Б.Обами готує новий план порятунку фінансового сектора на зміну "плану Полсона", нагадує РосБізнесКонсалтинг. Центральною ідеєю цього плану, за даними американських ЗМІ, є ідея створення "поганого банку", який увібрав би неліквідні знецінені активи фінансових інституцій. Паралельно в Конгресі США триває робота над іншим проектом Білого дому - програмою стимулювання американської економіки на 819 млрд. дол.: дві третини цих коштів пропонується спрямувати на інфраструктурні проекти, одну третину - на податкові вирахування громадян.