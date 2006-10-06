Митники знайшли 3 тонни контрабандного сала серед будматеріалів

Працівники Рава-Руської митниці (Львівська область) затримали вантажівку „МАН”, що прямувала з Польщі на територію України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, під час митно-прикордонного контролю автомобіля виявилося, що між задекларованим вантажем – будматеріалами - знаходилася схованка з 3275 кг мороженого та копченого сала, ковбас та м’ясопродуктів. Продукти в поліпропіленових мішках були приховані за листами пінопласту під боковими стінками напівпричепа.

Жодних документів про походження, якість та безпеку м’ясопродуктів для здоров’я споживачів не виявлено. М’ясопродукти та автомобіль затримано. Складено протокол про порушення митних правил.