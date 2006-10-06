На Волині з початку року зросла народжуваність

На Волині з початку року на 6% зросла народжуваність та зменшився показник дитячої смертності. Він становить в середньому 7 випадків на одну тисячу народжених живими. За це період в області народилося 6 551 дитина. Показник народжуваності на тисячу населення становить 12 немовлят. Таким чином, Волинь вийшла на 4 місце серед інших областей України за такими показниками.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднив сьогодні на прес-конференції у Луцьку заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Валерій КАЦАМАН.

На його думку, поліпшенню ситуації сприяє запровадження в області профілактичної програми «Здоров’я матері та дитини», яка діє в пологових будинках Луцька, Ковеля та у пологових відділеннях районних лікарень.

Також, В.КАЦАМАН розповів, що з початку наступного року в Україні вводиться новий критерій відслідковування вагітності. Він передбачає реєстрацію дітей з 22 тижня вагітності і масою тіла від 500 гр. Запровадження такої системи, як зазначив лікар, зменшить рівень смертності серед новонароджених.