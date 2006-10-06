Два київські масиви будуть без гарячої води 2 тижні

У Києві з 5 до 11 жовтня у зв’язку з закінчення монтажу реконструйованої дільниці магістральної мережі на проспекті Академіка Глушкова, постачання гарячої води на житлові масиви “Теремки-1” та “Теремки-2” буде частково припинено.

Як повідомляє Департамент громадських зв’язків АК “Київенерго”, без гарячої води на зазначений термін залишаться мешканці вулиць: Академіка Заболотного, Василя Кас’яна, Маршала Якубовського, Крейсера “Аврора”, Вільямса, Академіка Костичева, Івана Сірка, Композитора Лятошинського, проспекту Академіка Глушкова.

Потім впродовж 2-3 діб буде підвищеною температура мережної води у магістральних і розподільчих теплових мережах до бойлерних систем гарячого водопостачання будинків