На Дніпропетровщині СБУ затримала двох адміністраторів сепаратистських груп у соцмережах

На Дніпропетровщині СБУ вчора, 6 квітня, затримала двох адміністраторів сепаратистських груп у соціальних мережах – мешканців Кривого Рогу та Кам'янського, які проводили активну антиукраїнську пропаганду.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

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Згідно з повідомленням, з 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в Інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ.

Виконуючи завдання своїх кураторів, зловмисники створили та адміністрували 12 груп у соціальних мережах, де розповсюджували спеціально підготовлені пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та закликали до входження південно-східних областей України до складу Росії.

Також спільникам терористів ставились завдання збирати данні про розташування військових формувань і відомості про співробітників правоохоронних органів України.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили у зловмисників комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Тривають слідчі дії.