Більше половини читачів УНІАН не почнуть більше подорожувати після запровадження безвізу з ЄС – опитування
Лише 28% опитаних налаштовані оптимістично і планують почати більше подорожувати після скасування віз з Європейським Союзом.
Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 55% читачів УНІАН не планують розпочати більше подорожувати після отримання безвізового режиму з Євросоюзом, адже грошей-то в них все одно більше не стане.
Водночас 28% опитаних бачать у скасуванні віз з ЄС багато нових можливостей, а тому впевнені, що тепер почнуть більше подорожувати.
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При цьому 8% читачів зауважили, що намагатиметься одразу емігрувати з України, коли буде запроваджений безвіз.
Ще 6% іронічно відповіли, що полетять до ЄС прямо з окопу в зоні АТО, тоді як 3% опитаних заявили, що в принципі не цікавляться подорожами за кордон.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2017 року Європейський парламент нарешті проголосував за скасування віз для українців.
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Тепер питання безвізу для українців мають розглянути посли країн - членів Європейського Союзу, що може відбутися 26 квітня. Після ухвалення рішення на засіданні комітету, воно ще має бути затверджене Радою ЄС з подальшим підписанням представниками Європарламенту і головуючої у Євросоюзі країни та публікацією в Офіційному журналі ЄС.
Очікується, що після завершення усіх процедур українці зможуть подорожувати до Євросоюзу без віз вже цього літа.