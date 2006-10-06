Ющенко зустрівся з Коломойським і Пінчуком

Президент УкраїниВіктор ЮЩЕНКО вважає, що влада та бізнес мають продемонструвати партнерські відносини в ході реалізації проекту “Мистецький арсенал”.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йшлося під час проведеної главою держави робочої наради з питання створення в Києві культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

У розмові взяли участь перший віце-прем`єр-міністр – міністр фінансів Микола АЗАРОВ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, міністр культури Ігор ЛІХОВИЙ, перший заступник глави Секретаріату Іван ВАСЮНИК, перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, директор інституту «УкрНДІпроектреставрація» Анатолій АНТОНЮК, а також українські бізнесмени, відомі меценати – керівник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, президент Науково-виробничої інвестиційної групи «Інтерпайп» Віктор ПІНЧУК.

Президент вкотре зазначив, що йдеться про проект державного значення, який є надзвичайно важливим для України. На переконання глави держави, влада та бізнес мають продемонструвати в ході реалізації проекту партнерські відносини та спільну працю на благо країни, примноження та збереження її культурної спадщини.

Учасники засідання обговорили питання підготовки до реалізації проекту, відзначивши зокрема, що незабаром уряд має затвердити його техніко-економічне обгрунтування. Також йшлося про те, що проект має фінансуватися з кількох джерел – державного, місцевого бюджетів, коштів меценатів. З цього приводу М.АЗАРОВ підкреслив, що влада готова створити для благодійності сприятливі умови.

Присутні на зустрічі бізнесмени, в свою чергу, висловили готовність вкласти гроші в реалізацію проекту. Зокрема, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ зазначив, що в даному випадку «сплав приватного інтересу та державного досвіду» був би на користь країні. В.ПІНЧУК висловився за доцільність організації «відкритого публічного міжнародного тендеру на проект». На його переконання, саме такий підхід приверне увагу міжнародної спільноти до «Мистецького арсеналу» – і, відповідно, до України. З цією ж метою, на його думку, значну увагу при реалізації проекту слід приділити сучасним українським мистецтву та культурі. В.ЮЩЕНКО позитивно оцінив ці ідеї, також висловивши переконання, що меценати мають увійти до складу реформованої Ради з питань створення «Мистецького арсеналу».