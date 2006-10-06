ЄБРР інвестує в нафтогазовий сектор України близько 600 млн. євро

Європейський банк реконструкції і розвитку має намір інвестувати в нафтогазовий сектор України близько 600 млн. євро.

Про це повідомив директор ЄБРР Жан ЛЕМ’ЄР сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в рамках даного інвестування буде реалізовано безліч проектів, в першу чергу у сфері енергозбереження. Зокрема, інвестиції будуть спрямовані на модернізацію котлів для систем опалювання, вдосконалення компресорних станцій, установку газових лічильників, відновлення трубопроводів тощо. При цьому Ж.ЛЕМ’ЄР зазначив, що поки всі ці проекти знаходяться на початковій стадії, і необхідно провести серйозну підготовчу роботу для їх реалізації.