На Буковині заборонили добувати гравій, рубати ліс і мити машини

З 1 жовтня до 19 листопада у річках, які протікають територією Буковини - Серет, Черемош, Сучава, - та їхніх притоках заборонено вилов форелі на час нересту.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами інспектора Чернівецького територіального відділу рибінспекції Ігоря КРИСЬКА, на час нересту форелі заборонено не лише любительську та спортивну риболовлі, а й видобуток гравію та піщано-черепашникової суміші, заготівлю лісу на берегах цих річок, скидання промислових і стічних вод, а також миття транспорту.

Струмкову форель на Буковині називають стругом. Живе вона лише у проточній, чистій воді, нереститься на перекатах у жовтні-грудні. Цей прісноводний вид риби сімейства лососевих вирощують й в окремих господарствах Буковини.