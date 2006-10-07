Парламент дозволить збільшити штрафи на дорогах у 10 разів

Керівництво Державної автомобільної інспекції України очікує, що через півтора місяці Верховна Рада ухвалить закон, який посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, «якщо все буде йти як по маслу, то не менш як через місяць-півтора» в Україні буде затверджено розроблений Департаментом ДАІ та МВС закон, який посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що сьогодні цей законопроект знаходиться в юридичному відділі Кабінету Міністрів України, наступного четверга він має бути розглянутий на засіданні урядового комітету. Після цього, сказав він, «якщо нічого не завадить», законопроект наступної п’ятниці розглядатиметься Кабінетом Міністрів, а потім впродовж тижня має бути внесений на розгляд до Верховної Ради України.

Говорячи про подальшу долю цього законопроекту, начальник ДАІ зазначив, що під час розмов з народними депутатами останні висловили свою готовність підтримати запропоновані зміни за порушення правил дорожнього руху, які передбачають збільшення штрафних санкцій у 5-10 разів.

Крім того, С.КОЛОМІЄЦЬ висловив думку, що в Україні треба розробити новий єдиний закон про реалізацію виконавчого провадження стягнення адміністративних санкцій, який повинен торкатися, в тому числі, і стягнення виписаних співробітниками ДАІ штрафів за порушення правил дорожнього руху.

З приводу аварійної ситуації на дорогах України в цьому році С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що вперше за останні 5 років службам ДАІ вдалося досягти зрушень щодо зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Так, за його словами, за 9 місяців цього року кількість ДТП зменшилася на 1,5 тис. в порівнянні з відповідним періодом минулого року; кількість загиблих скоротилася на 456 осіб, а травмованих - на 1 тис. 200. В контексті зазначеного С.КОЛОМІЄЦЬ висловив сподівання, що до кінця року спостерігатиметься зменшення кількості загиблих.

Крім того, він повідомив, що в цьому році органам ДАІ вдалося завершити технічний огляд 95% рухомого складу транспортних засобів України, у той час як торік цей показник становив 89%. У зв’язку з цим до бюджету від отриманого транспортного збору надійшло на 237 млн. грн. більше. Він також зазначив, що при зменшенні чисельності особового складу Департаменту ДАІ МВС України інспекторами щоденно фіксується на 15% порушень більше, ніж було раніше, коли кількість особового складу становила 23 тис. (сьогодні ця цифра трохи більше перевищує 15 тис. осіб).