300 тисяч одеситів можуть залишитися взимку без тепла

Через бездіяльність Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» 300 тисяч жителів центральної частини Одеси можуть залишитися взимку без опалення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. віце-мера Одеси Олексій СОЛЯНИК.

За його словами, для виконання термінових робіт з підготовки до зими одеської теплоелектроцентралі, що перебуває в повній власності "Енергетичної компанії України", потрібно щонайменше 5 млн.грн. Лише у разі негайного фінансування цих робіт ТЕЦ зможе забезпечити теплом жителів будинків в центральній частині міста, зволікання ж з боку керівництва «Енергетичної компанії» і Міністерства палива та енергетики України може призвести до зриву опалювального сезону.

На думку фахівців, технічний стан одеської теплоелектроцентралі ще в 2005 році був критичним, майже 90% устаткування ТЕЦ є вкрай застарілим або зношеним. І лише надання термінової допомоги Одеською міськрадою у сумі 10 млн. грн. на виконання невідкладних робіт дозволило ТЕЦ забезпечити жителів теплом в минулий осінньо-зимовий період.

Проте необхідних висновків, підкреслив О.СОЛЯНИК, дирекція ТЕЦ та її власник так і не зробили: борги перед ВАТ «Одесагаз» дотепер не погашено. Наприкінці вересня сесія міськради була змушена надати чергову допомогу ТЕЦ - виділила 2 млн. грн. на погашення заборгованості перед «Одесагаз», повідомив в.о. віце-мера.

Він не виключає, що міська влада, у разі не забезпечення теплом будинків одеситів, звернеться до суду з позовом проти Міністерства палива і енергетики з метою захистити законні права та інтереси городян.