Слідство розглядає кілька версій убивства Політковської

Слідство розглядає ряд версій убивства оглядача російської "Новой Газеты" Ганни Політковської.

Як передає ІТАР-ТАРС, не виключено, що злочин був пов`язаний із журналістською і громадською діяльністю загиблої.

За словами заступника прокурора Москви В’ячеслава РОСИНСЬКОГО, "як одна з версій розглядається умисне вбивство, зв`язане з виконанням нею громадського обов`язку". За фактом події порушено кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" Кримінального кодексу РФ. Заступник прокурора повідомив, що на місці злочину знайдені пістолет і гільзи.

"Під час розслідування розглядатимуться всі без виключення версії - від побутової до пов`язаної з професійною діяльністю. Проте, наразі підтвердження того, що вбивство було скоєне при звичайному розбійному нападі, немає. Слідів пограбування також не виявлено", - зазначили в правоохоронних органах. Там вважають, що злочин був "замовленим". "Кілер діяв професіонально, ніхто з сусідів звуків не чув", - сказав співрозмовник агентства.

Г.Політковську вбили вчора вдень двома пострілами з пістолета, один із яких був у голову. Встановлено, що оглядач "Новой Газеты" під`їхала до будинку на вулиці Лісовій на своїх "Жигулях" і, залишивши пакунок із покупками в машині, піднялася нагору.