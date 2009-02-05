Тимошенко обіцяє продати Укртелеком поважним людям з великими грошима

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що приватизація в Україні відбуватиметься за «гідними цінами» і для претендентів зі світовим ім`ям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила 4 лютого на прес-конференції.

Вона наголосила, що перед приватизацією буде проведено детальні консультації з усіма потенційними учасниками процесу.

«Спочатку ми з`ясовуватимемо, хто готовий узяти участь, встановлюватимуться дуже високі стартові умови для початку проведення приватизації, і хочу сказати, що до процесу приватизації уряд ставитиметься дуже, дуже й дуже зважено. І нічого не робитиметься в поспіху», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи заяву міністра транспорту та зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО про те, що уряд планує приватизацію «Укртелекому» на березень поточного року, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що зараз триває переговорний процес з великими світовими корпораціями.

«У багатьох країнах світу телекоми, ви знаєте, приватні, а не державні. Ми ведемо переговори для того, щоб вони знали, як приватизація відбуватиметься, вивчаємо їхні наміри, аналізуємо цінову політику. Ще раз хочу сказати, що будь-який приватизаційний процес відбудеться лише в тому разі, якщо ціна буде гідна і покупець буде зі світовим ім`ям. Жодних інших варіантів уряд не допустить», – запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, вчора в інтерв`ю журналістамміністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що уряд планує в березні провести приватизацію “Укртелекому”.

«Це позиція міністра та прем`єр-міністра. Усі умови приватизації вже готові. І щойно буде поставлена остаточна крапка в особі, яка про це оголосить (коли буде остаточно визначено керівництво Фонду держмайна – УНІАН)… 75 днів – і буде процес… Наступного тижня може бути оголошення, і через 75 днів – процедура проведення аукціону», – сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Міністр зазначив, що продаж цього об`єкту сьогодні реальний і можливий, і стартова ціна підприємства може становити 25 млрд. грн. “Моя позиція – не менш як 25 млрд. грн. Я думаю, що з`явиться інвестор, який у цих умовах купить за такі гроші “Укртелеком”, – сказав він.