Тимошенко збирається продати Укртелеком вже у березні

Уряд планує в березні приватизувати “Укртелеком”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Це позиція міністра та прем`єр-міністра. Усі умови приватизації вже готові. І щойно буде поставлено остаточну крапку в особі, яка про це оголосить (коли буде остаточно визначено керівництво Фонду державного майна – УНІАН)… 75 днів - і буде процес… Наступного тижня може бути оголошення, і через 75 днів - процедура проведення аукціону», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Міністр зазначив, що продаж цього об`єкту сьогодні реальний і можливий, стартова ціна підприємства може становити 25 млрд. грн.

“Моя позиція – не менш як 25 млрд. грн. Я думаю, що з`явиться інвестор, який у цих умовах купить за такі гроші “Укртелеком”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2008 року Фонд держмайна України оголосив про початок підготовки до конкурсу з продажу 67,79% пакету акцій ВАТ «Укртелеком» з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.

Уряд раніше заявляв про свої плани провести конкурс з продажу 67,79% ВАТ “Укртелеком” у період з другої декади лютого до грудня 2008 року (розпорядження Кабінету Міністрів України № 249-р від 6 лютого 2008 року). Пакет у розмірі 25% + 1 акцію буде закріплено в державній власності.

9 квітня 2008 року Кабінет Міністрів затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій «Укртелекому».

18 квітня голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Ради національної безпеки й оборони щодо необхідності відкласти оголошення і проведення конкурсу з приватизації «Укртелекому» для доопрацювання його умов. За її словами, під час розроблення Кабміном інвестиційних зобов`язань не було враховано пропозиції профспілкових організацій щодо передачі з балансу підприємства об`єктів соціальної сфери, не прописано способи погашення кредиторської заборгованості цього підприємства. «У такому стані продавати «Укртелеком» неможливо», - зазначила голова Фонду.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» (Київ) - один з провідних національних операторів зв`язку, є монополістом на ринку фіксованого місцевого зв`язку, посідаючи понад 80% ринку та маючи більш як 10 млн. абонентів. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету та мобільного зв`язку (ТМ Utel).

Дохід ВАТ «Укртелеком» 2007 року виріс порівняно з 2006 роком на 1,8% і становив більш як 8 млрд. грн. Чистий прибуток компанії 2007 року зменшився майже вдвічі (на 43%), порівняно з 2006 роком, і становив 267,2 млн. грн. проти 467,8 млн. грн. 2006 року.

Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.