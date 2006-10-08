25 мільйонів рублів за вбивць Політковської

Один зі співвласників "Новой газеты", депутат Держдуми РФ Олександр Лєбєдєв, оголосив винагороду в 25 мільйонів рублів за інформацію про замовників і виконавців вбивства журналістки цього видання Ганни Політковської.

Про це в неділю в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" оголосив головний редактор "Новой газеты" Дмитро Муратов.

Раніше в неділю журналісти "Новой газеты" заявили, що почали власне розслідування вбивства Ганни Політковської. "Ми можемо добути інформації більше, ніж слідчі органи, у нас є певні виходи на інформаційні джерела", - заявив заступник головного редактора видання Олег Хлєбніков, додавши, що певна інформація по вбивству журналістки у них вже є.

Основною версією слідчі вважають вбивство, пов`язане з професійною діяльністю Політковської. Відомо, що Ганна Політковська займалася журналістськими розслідуваннями діяльності правоохоронних органів і федеральних сил у Чечні. Розглядається також побутова версія вбивства.

Прокуратура Москви порушила кримінальну справу за фактом вбивства за статтею 105, частина друга УК РФ ("Вбивство особи або його близьких у зв`язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов`язку").

Ганна Політковська була вбита у суботу. На місці злочину в під`їзді її будинку виявлено чотири гільзи і пістолет Макарова. У розпорядженні правоохоронних органів є відеозапис камери спостереження, встановленої на під`їзді будинку Політковської. Вже був складений фоторобот злочинця. Розслідування узяв під особистий контроль генпрокурор РФ Юрій Чайка.

Лента.ру