У київському метро ввели відеоспостереження

Сьогодні, 5 лютого, у Київському метрополітені вводиться система відеомоніторингу роботи контрольних пунктів пропуску пасажирів та кас.

Таке впровадження спрямоване на поліпшення контролю за роботою працівників, безпосередньо пов`язаних з обслуговуванням пасажирів, та належним виконанням ними своїх службових обов’язків, повідомили УНІАН у прес-службі Київського метрополітену.

Відтепер відеоспостереженням охоплено всі діючі 46 станцій метрополітену, на яких встановлено 132 ІР-відеокамери, об’єднані в єдину систему і виведені до центру моніторингу, що розташований у диспетчерському центрі керування метрополітеном. Система побудована на основі телекомунікаційної мережі Ethernet метрополітену, що значною мірою знизило її вартість. Загалом, витрати на впровадження системи склали майже 2 млн. грн.

В цілому, впровадження системи моніторингу роботи пунктів контролю проходу пасажирів та кас поліпшить культуру обслуговування пасажирів і надасть можливість об’єктивніше оцінювати роботу працівників метрополітену. До того ж, система архівації подій надасть можливість протягом 14 діб детально аналізувати спірні ситуації, які виникають на станціях стосовно проходу пасажирів та їх обслуговування.

В подальшому передбачається інтеграція системи відеомоніторингу до єдиної комплексної системи відеонагляду всіх об’єктів метрополітену у складі ситуаційного центру.