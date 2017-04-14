У Мистецькому Арсеналі відкрилася виставка "Чисте мистецтво" (фоторепортаж)
16:43, 14 квітня 2017Суспільство
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Відвідувачі зможуть побачити роботи Примаченко, Савадова, Ройтбурда та інших.
Виставка об'єднує роботи представників різних стилів / Фото УНІАН
У Мистецькому Арсеналі відкрилася виставка “Чисте мистецтво”, яка триватиме до 9 травня.
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Проект побудований як діалог між класичною традицією і народною картиною, а також між різними стилями різних митців. Відвідувачі зможуть побачити роботи Марії Примаченко, Арсена Савадова, Олександра Ройтбурда та інших. Класичні твори живопису поєднані з відео-артом.
"Виставка є спробою поетичного узагальнення різнорідних творчих практик, головною рушійною силою та стрижнем яких є потяг до архетипічного, майже дитячого і безпосереднього погляду на світ", - описують значення експозиції організатори.
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