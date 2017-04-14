У Мистецькому Арсеналі відкрилася виставка "Чисте мистецтво" (фоторепортаж)

У Мистецькому Арсеналі відкрилася виставка “Чисте мистецтво”, яка триватиме до 9 травня.

Читайте такожУ Данії відвідувачам музею дозволили подряпати елітний Lamborghini за $ 170 тисяч (фото)

Проект побудований як діалог між класичною традицією і народною картиною, а також між різними стилями різних митців. Відвідувачі зможуть побачити роботи Марії Примаченко, Арсена Савадова, Олександра Ройтбурда та інших. Класичні твори живопису поєднані з відео-артом.

"Виставка є спробою поетичного узагальнення різнорідних творчих практик, головною рушійною силою та стрижнем яких є потяг до архетипічного, майже дитячого і безпосереднього погляду на світ", - описують значення експозиції організатори.