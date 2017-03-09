Порошенко вручив митцям національні премії імені Шевченка (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулась сьогодні у Києві.

Згідно з указом президента премії отримали: режисер анімаційного кіно Степан Коваль – за мультиплікаційний цикл «Моя країна – Україна»; художник Микола Малишко – за проект «Лінія» (скульптура); композитор Богдана Фроляк – за музику на твори Тараса Шевченка симфонія-реквієм «Праведная душе…», хорова кантата «Цвіт», музичний твір «Присниться сон мені»; поет Іван Малкович – за книгу поезії «Подорожник з новими віршами».

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«Першим я мав приємність привітати мого давнього друга Івана Малковича, бо кожна книга Івана Малковича знаходить своїх вдячних читачів, є цікавою насправді і для літературних критиків. Представлена на здобуття премії збірка «Подорожник з новими віршами» заслуговує високої оцінки», - заявив Порошенко.

Крім того, президент привітав з отриманням Шевченківської премії режисера анімаційного кіно Коваля. «Фільм «Йшов трамвай № 9» першим в історії національного кінематографа здобув перемогу на Берлінському кінофестивалі. А багатосерійний мультиплікаційний фільм-лауреат «Моя країна – Україна» викликає сильне, потужне почуття любові до України», - сказав глава держави.

Також президент привітав з отриманням премії художника Малишка. «Скульптора і художника Миколу Малишка називають сучасним класиком. Ваша унікальна дерев’яна скульптура доводить, що мистецтво і є тим дзеркалом самопізнання, котрого потребує людина», - наголосив Порошенко.

Крім того, президент відзначив лауреата Шевченківської премії композитора Фроляк. «Музична Шевченкіана збагатилася творами композитора зі Львова Богдани Фроляк. Ваші, пані Богдано, твори є новим глибоким осмисленням поезії Великого Кобзаря. І вони – справжнє явище в сучасній музиці», - сказав Порошенко.