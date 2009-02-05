«Фаїна» – вільна
12:24, 05 лютого 2009Суспільство
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Остання група піратів спустилася з корабля
Усі сомалійські пірати залишили українське судно «Фаїна».
Про це агентству Reuters повідомило джерело, близьке до переговорного процесу.
"Остання група піратів спустилася з корабля, і тепер «Фаїна» – вільна", - сказало джерело, яке перебуває в Сомалі. Пірати отримали викуп за “Фаїну”.
Як повідомлялося, сьогодні вранці, 5 лютого, пірати почали залишати корабель невеликими групами, щоб убезпечити себе від нападу. Кожна наступна група не сходила з судна, поки попередня не повідомляла на борт, що успішно досягла берега.
Вчора, 4 лютого, сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за українське судно «Фаїна» та пообіцяли звільнити суховантаж протягом кількох годин.
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