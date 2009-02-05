Усі сомалійські пірати залишили українське судно «Фаїна».

Про це агентству Reuters повідомило джерело, близьке до переговорного процесу.

"Остання група піратів спустилася з корабля, і тепер «Фаїна» – вільна", - сказало джерело, яке перебуває в Сомалі. Пірати отримали викуп за “Фаїну”.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 5 лютого, пірати почали залишати корабель невеликими групами, щоб убезпечити себе від нападу. Кожна наступна група не сходила з судна, поки попередня не повідомляла на борт, що успішно досягла берега.

Вчора, 4 лютого, сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за українське судно «Фаїна» та пообіцяли звільнити суховантаж протягом кількох годин.