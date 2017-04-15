В Одесі вимагають звільнити поліцейських, які затримували активістів 10 квітня (відео)

Активісти патріотичних організацій влаштували пікет під стінами обласного управління внутрішніх справ в Одесі із вимогою звільнення поліцейських, які затримували людей під час акції 10 квітня - у День визволення Одеси від німецько-румунських окупантів.

Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».

Тоді через сутички проукраїнських активістів з прихильниками проросійських поглядів поліція затримала 16 учасників з обох боків. Але, на думку мітингувальників, правоохоронці перевищили повноваження, коли застосували силу і при цьому проігнорували сепаратистські гасла, які лунали з іншого табору.

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У керівництві поліції пообіцяли створити спеціальну комісію за участю пікетувальників, яка перевірить роботу правоохоронців. Кажуть, якщо провину правоохоронців буде доведено, їх чекає звільнення.

"Єдине, що ми сьогодні досягли, фактично це створення комісії з представників громадськості та представників поліції, яка буде стежити, щоб за ці дев’ять днів, які залишились, щоб усі винні були притягнуті до відповідальності", - зазначив учасник пікету Віталій Устименко.

"Є дисциплінарний статут органів Національної поліції за яким ми проводимо службову перевірку. По відношенню до кожного керівника, який там був. Йому дають принципову оцінку", - розповів начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня біля пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі сталися бійки між проукраїнськими активістами та "куликовцями". Поліція затримала близько 15 активістів. Також затримали одну людину від "куликовців".