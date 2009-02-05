Завтра в Україні до 12° тепла

6 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У південній частині без істотних опадів, на решті території - місцями невеликий дощ, на півночі Лівобережжя - з мокрим снігом. Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

По всій території України часом тумани; в східній частині місцями ожеледь; вночі та вранці на Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та на Закарпатті - до 5° тепла; вдень - 1-6° тепла, на крайньому півдні та заході - 7-12° тепла.

У Київській області місцями невеликий дощ. Часом туман. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Часом туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.