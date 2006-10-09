Український офіцер ”обезкрилив” 30 авіаційних ракет

Військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила кримінальну справу проти військовослужбовця, який вивіз з частини 30 крил від авіаційних ракет.

Про це УНІАН повідомили у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону.

Титанові крила офіцер, який служив в одній з житомирських частин, здав в один з пунктів прийому металобрухту у Житомирі за ціною 40 грн. за кг. Кожне крило важить близько 15 кг, і, таким чином, він планував отримати чистого прибутку від своєї оборудки близько 18 тис. грн. Оскільки на той момент згаданої суми у пункті прийому не виявилося, гроші військовому пообіцяли виплатити наступного дня.

Невдовзі офіцер був затриманий, а вкрадені крила вилучили і повернули в частину.

За фактом викрадення майна військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила проти офіцера кримінальну справу за ч. 2 ст. 410 (викрадення військовослужбовцем військового майна, скоєні із зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Військовому загрожує 10 років позбавлення волі. Ведеться слідство.