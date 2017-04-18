На Дніпропетровщині в Нікополі через похолодання призупинено навчання у школах до 26 квітня

У Нікополі Дніпропетровської області через різке похолодання запроваджено вимушені канікули у школах з 19 до 25 квітня включно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Нікопольської міської ради.

Рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконкому міськради.

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Зокрема, в рішенні сказано, що в результаті вторгнення на територію Дніпропетровської області арктичного циклону, з 18 по 22 квітня очікується холодна погода зі значними заморозками, сильними дощами та мокрим снігом. 21 квітня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/сек.

«Для мінімізації наслідків негоди і з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій вирішено тимчасово призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах міста», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Нікополі проживає близько 120 тис. людей.