"Нічого коментувати не збираюсь": українські журналісти застали лисого Дорна на автозаправці (відео)

Співак Іван Дорн ховається від українських журналістів. Артист, який ще минулого тижня розповідав російським ЗМІ про дружбу між Україною і Росією, про братерські стосунки, не коментує свої слова на батьківщині.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Протягом декількох днів зв'язатися ні з співаком, ні з його представниками українській пресі неможливо. Журналісти застали співака на автозаправці, побачивши камеру, він почав тікати.

Коли ж до нього звернулися з питанням щодо скандального інтерв'ю в Росії, співак, який змінив образ, поскаржився, що його права порушуються, і знову побіг.

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"Це неправильно з вашого боку. Я нічого коментувати не збираюся. Вирвані з контексту фрази я коментувати не збираюся. Я музикою для країни роблю більше, ніж вирвані з контексту фрази", - сказав Дорн.

Як повідомлялося, раніше Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами".