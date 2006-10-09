У Криму впав з обриву рейсовий автобус із Росії

У районі Алушти (Крим) впав з обриву і перекинувся рейсовий автобус із Росії - травми різних ступенів тяжкості дістали 9 чоловік.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією прес-служби, у рейсового автобуса "Ростов-Ялта" раптово відмовили гальма, коли він під`їжджав до села Ізобільне. "На повороті автобус стало заносити і він, як у крутому вестерні, ліг на ліві два колеса, - розказують очевидці. - В цей час назустріч йому летів мікроавтобус "Соболь", який ударив автобус і врятував його, повернувши у вертикальне положення". Після цього автобус понесло на вузьку стежку, що веде вгору, потім машина впала з шестиметрового обриву і "лягла на бік".

На місце ДТП прибули рятувальники МНС, викликані автомобілістами, що проїжджали мимо. З 12-ти пасажирів 9 дістали травми різних ступенів тяжкості, сильно постраждали дві жінки похилого віку. Постраждалі зараз перебувають в травматології Алуштинської міськлікарні.

Обставини події уточнюються. Зараз на місці ДТП ведеться слідство.

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