Порошенко: меморандум з МВФ можна й переглянути

Меморандум, який регламентує надання Україні кредиту Міжнародним валютним фондом, може бути відкоригований у зв`язку із змінами економічної ситуації в Україні і в світі.

Про це в коментарі «Дзеркалу тижня» (№ 4 (732) від 7 - 13 лютого 2009 р.) заявив голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.

«Меморандум - це не священна корова, - підкреслив він. - Можливість перегляду домовленостей якраз і була однією з цілей нинішнього візиту місії МВФ».

На думку голови ради НБУ, причиною перегляду домовленостей між Україною і МВФ може стати різке погіршення економічної обстановки в Україні.

«Очевидно, що з жовтня минулого року, коли було виписано умови меморандуму, значно погіршилася ситуація не лише в Україні, а й у її сусідів по Центральній і Східній Європі, як, утім, і в усій світовій економіці. Виникли нові виклики. І знайти на них адекватні відповіді в раніше обумовлених рамках практично неможливо. Гадаю, що це розуміють і представники МВФ», - заявив П.ПОРОШЕНКО.