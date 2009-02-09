"Мільйонер з нетрів" завоював 7 нагород BAFTA

Фільм "Мільйонер з нетрів" визнаний Британською кіноакадемією кращою картиною 2008 року. Ця стрічка перемогла в семи номінаціях. Таким чином картина британського режисера Денні Бойла стала безумовним тріумфатором церемонії BAFTA, що відбулася в неділю увечері в лондонському театрі "Ковент Гарден". "Мільйонер з нетрів" – це історія про життя індійського підлітка з бідного району Мумбаї. Стрічка вже одержала безліч міжнародних нагород, включаючи чотири "Золоті глобуси", і є головним фаворитом на "Оскар".

Эхо Москвы