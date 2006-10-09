Роботу Полтавського губернатора почала вивчати спеціальна комісія

Сьогодні до Полтави прибула спеціальна комісія, яка зайнялася вивченням діяльності голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія АСАДЧЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

За їх даними, робочу групу очолив заступник міністра аграрної політики Сергій МЕЛЬНИК. Всього до спеціальної комісії увійшло 26 чоловік, серед них - працівники Секретаріату Президента, Кабінету Міністрів, міністерства і Державних комітетів України.

У прес-службі також повідомляють, що було проведено розширене засідання з членами робочої групи за участю В.АСАДЧЕВА і його заступників. Фахівець прес-служби облдержадміністрації говорить, що комісія вже визначилася з головними завданнями, але детальний план роботи поки що не розголошується.

Нагадаємо, що Кабмін підняв питання про доцільність перебування на своїх посадах голів п`яти облдержадміністрацій: Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) і голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія підприємців і промисловців). Відповідну постанову Кабміну було опубліковано 3 жовтня 2006 року.

В.АСАДЧЕВ заявив, що рішення про незадовільну роботу губернаторів були ухвалені з політичних мотивів. 29 вересня, під час прес-конференції в облдержадміністрації, В.АСАДЧЕВ зазначив, що він сам зацікавлений в створенні спеціальної комісії, яка вивчатиме ситуацію в області, і він не сумнівається в її об`єктивності.