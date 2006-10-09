RosUkrEnergo: компанія не припиняла постачання газу до Польщі

RosUkrEnergo не припиняла постачання газу до Польщі, вони відбуваються в рамках чинного контракту. Про це сьогодні РБК повідомили в компанії, коментуючи заяву польського газового монополіста Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNIG) про те, що з 2 жовтня 2006 р. припинене постачання азіатського газу на територію Польщі. Як пояснили в RosUkrEnergo, нині триває аналіз ситуації, що склалася, з українськими колегами, її деталі будуть з`ясовані найближчим часом.

Нагадаємо, що RosUkrEnergo, за чинним контрактом, транспортує для Польщі через Україну 2,5 млрд куб. м на рік, що становить близько 20% внутрішнього споживання країни. Проте сьогодні PGNIG заявила про припинення постачань. При цьому там зазначили, що не знають причин припинення подачі газу і саме ведуть переговори з RosUkrEnergo для їх з`ясування.

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