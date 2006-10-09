До шлюбу - по-європейськи, до армії - по-тутешньому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 163-V «Про ратифікацію Європейської конвенції про громадянство», ухвалений парламентом 20 вересня з ініціативи Президента України. Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

Законом ратифіковано Європейську конвенцію про громадянство, покликану сприяти адаптації національного законодавства до європейських принципів та правил стосовно громадянства фізичних осіб.

Глава V Конвенції, регулюючи питання множинного громадянства, передбачає зобов`язання держав-учасниць дозволяти своїм громадянам зберігати різні громадянства, набуті при народженні або у зв`язку зі вступом у шлюб. Разом з тим, стаття 15 Конвенції не обмежує право кожної держави обумовлювати набуття або збереження її громадянства вимогою відмови або втрати особою громадянства іншої держави. Зазначене положення відповідає вимогам національного законодавства України.

Україна ратифікує зазначену Конвенцію із застереженням про незастосування її глави VII «Військовий обов`язок у випадках множинного громадянства», яка суперечить положенням статті 65 Конституції України та статті 1 Закону України «Про загальний військовий обов`язок та військову службу».