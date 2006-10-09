Україна видала Росії ”Султана”

Українські правоохоронці 7 жовтня передали своїм колегам з Росії громадянина Російської Федерації Султанбека АЙДАМІРОВА, якого було затримано в Одесі за підозрою у скоєнні тяжких злочинів на території РФ.

Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника агентства, наразі С.АЙДАМІРОВ перебуває у слідчому ізоляторі Москви.

Водночас у Генеральній прокуратурі України поки що не підтверджують зазначену інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Одеській області працівники міліції затримали оголошеного в міжнародний розшук громадянина Росії Султанбека АЙДАМИРОВА, відомого в кримінальному світі як Султан.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зі зв`язків із громадськістю МВС України, уродженець Грозненського району розшукувався російськими правоохоронними органами за здійснення особливо небезпечних злочинів. Зокрема, за рішенням одного з районних судів Москви, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за організацію викрадення віце-президента Національної асоціації професійного гольфу. "За його життя зловмисник вимагав і одержав 1,5 млн. дол. Платіжне доручення про перерахування грошей потерпілий підписав під дулом пістолета ", - зазначають у Департаменті зі зв`язків із громадськістю МВС.

За скоєні в Росії злочини С.АЙДАМИРОВУ загрожує до 15 років позбавлення волі.

31 серпня, заявив в інтерв`ю УНІАН начальник УБОЗ Одеського облУВС Є.КОРНІШЕВ, одеська міліція отримала з РФ документальні підтвердження причетності С.АЙДАМІРОВА до скоєння ряду злочинів на території Росії, а також підтвердження його російського громадянства. І повторно затримала С.АЙДАМІРОВА. Документи передали на розгляд Приморського райсуду Одеси.

1 вересня суддя Приморського райсуду Одеси Юрій КУШНІРЕНКО ухвалив рішення звільнити з-під варти С.АЙДАМІРОВА. Вердикт про відмову в екстрадиції С.АЙДАМІРОВА до Росії винесено на підставі того, що МВС РФ, на думку суду, не надало переконливих документів про причетність С.АЙДАМІРОВА до скоєння злочинів, а також про його російське громадянство.

Разом із тим, суддя Ю.КУШНІРЕНКО визнав переконливими докази, наведені адвокатом С.АЙДАМІРОВА, про наявність у підсудного українського громадянства. З урахуванням цієї обставини, здійснити екстрадицію неможливо.

6 вересня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що Україна готова до екстрадиції в Росію громадянина РФ С.АЙДАМІРОВА.